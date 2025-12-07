Bis 2050 soll der Luftverkehr CO2-neutral sein - das ist das Ziel vom internationalen Airlineverband.

Laut einer neuen Untersuchung vom Kreditversicherer Allianz Trade ist das nur mit sehr viel Geld machbar - bis zum Zieljahr müssten an die 4,4 Billionen Euro investiert werden.

Die zivile Luftfahrt ist aktuell für rund sechs Prozent der menschen-gemachten Erderwärmung verantwortlich - durchs Kerosin-Verbrennen, Kondensstreifen und Stickoxide. Die CO2-Emissionen könnten um bis zu 90 Prozent gesenkt werden, wenn zum Großteil nachhaltige Treibstoffe eingesetzt würden. Als Übergangs-Lösung sieht die Studie den Handel mit Emissions-Zertifikaten. Die Autoren kritisieren aber, dass die Zertifikate aktuell billiger sind, als nachhaltige Kraftstoffe. Auch beim Anschaffen von effizienteren Flugzeugen kommt die Branche nur langsam voran. Und: Die Nachfrage nach Flügen steigt immer weiter steigt. Die Studie empfiehlt deswegen zum Beispiel, schnelle Eisenbahnverbindungen in Europa auszubauen - und neue Steuern auf Flugtickets, um die Nachfrage zu dämpfen.

Allianz Trade bewertet zum Absichern seines Geschäfts regelmäßig Risiken der Weltwirtschaft.

