Fast alle Menschen auf der Welt atmen zu schlechte Luft.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schreibt in ihrem jährlichen Bericht, dass schätzungsweise 99 Prozent der Weltbevölkerung Luft ausgesetzt sind, die die WHO-Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid übersteigt.

Demnach gibt es oft zu viele Partikel in der Luft, die tief in Lunge, Arterien und Venen eindringen könnten. Die WHO schreibt, dass das Atem- und Kreislaufprobleme auslöst und jedes Jahr zu Millionen vorzeitigen Todesfällen führt.

Besonders betroffen sind ärmere Länder. Die schlechtesten Werte gibt es in großen Städten.

Im letzten Bericht vor vier Jahren stand noch, dass mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung unter Luftverschmutzung leiden. Seitdem hat die WHO aber ihre Grenzwerte verschärft.

Für die Studie wurde die Luftqualität aus mehr als 6000 Städten und Gemeinden in 117 Ländern ausgewertet und mit Satellitendaten und mathematischen Modellen verknüpft.