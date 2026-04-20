Die Erde trifft auf ihrem Weg durchs All immer wieder auf Kometentrümmer - und dann regnet es Sternschnuppen.

Jetzt gerade sind die Chancen wieder gut, welche zu sehen. Die Erde kreuzt auf ihrer Bahn nämlich die Staubspur der Lyriden. Das sind Splitter des Kometen C/1861 G1, auch "Thatcher" genannt. Die Meteore treffen mit rund 50 Kilometern pro Sekunde auf die Erdatmosphäre - das sind umgerechnet 180.000 km/h. Dann verglühen sie.

Am besten beobachten kann man das von 1 Uhr morgens bis kurz vor der Dämmerung, sagt die Vereinigung der Sternfreunde. Der Höhepunkt der Lyriden wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwartet. Dann sind bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde drin - und vermutlich kann man sie gut sehen, weil der Mond an dem Tag noch sehr schmal sein wird.