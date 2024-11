Menschen sind offenbar nicht in der Lage, KI-generierte Lyrik von menschengemachter zu unterscheiden.

Und nicht nur das: In einer Studie empfanden die Probandinnen und Probanden die KI-Gedichte auch als schöner und harmonischer als Werke von Shakespeare und anderen berühmten Dichtern. Die Studie ist in den Scientific Reports veröffentlicht worden.

Die Forschenden glauben, dass das daran liegt, dass die Sprache der KI einfacher und daher leichter zu verstehen ist. Für die Untersuchung bewerteten mehr als 1600 Teilnehmende Gedichte von ChatGPT und klassischen Autoren. In über der Hälfte der Fälle hielten sie die KI-Gedichte für Werke von Menschen. In einem zweiten Experiment sollten fast 700 Teilnehmende dann die Schönheit, den Rhythmus und die Qualität beurteilen. Hier schlugen die KI-Gedichte die Werke der Dichter in fast jeder Kategorie - aber nur, wenn die Probanden nicht wussten, wer hinter den Gedichten steckt. Wurde ihnen das gesagt, bekamen die KI-Gedichte schlechtere Bewertungen als die der Menschen.

Trotz dieser Studienergebnisse betonte einer der Forschenden, dass KI bei längeren Texten wie Romanen nicht mit dem Menschen mithalten könne.