In den Niederlanden sorgt eine archäologische Entdeckung für Aufsehen:

In einer Kirche in Maastricht ist möglicherweise das Skelett des berühmten Musketier-Kommandeurs D'Artagnan gefunden worden. Wie ein niederländischer Fernsehsender berichtet, wird der Fund gerade untersucht. Nach Ansicht von Fachleuten sprechen aber mehrere Indizien dafür, dass es sich um das Skelett des legendären Musketiers handelt. Unter anderem wurde in der Nähe der Gebeine eine französische Münze aus der Zeit gefunden. Zudem deutet der Fundort des Grabes unter dem früheren Altar darauf hin, dass es sich um eine prominente Person handelt.

D'Artagnan war französischer Adeliger und Soldat und hat den Schriftsteller Alexandre Dumas zu seinem Roman "Die drei Musketiere" inspiriert. Er starb 1673, als er im Auftrag von König Ludwig XIV. mit seinen Musketieren die Stadt Maastricht belagerte. Wo er beerdigt wurde, ist bisher aber nicht klar.