70 Prozent der Macadamias weltweit von einem einzelnen Baum

70 Prozent der Macadamia-Nüsse weltweit kann man womöglich zu einem einzigen Baum zurückverfolgen.

Und zwar in die Nähe der australischen Kleinstadt Gympie. Das vermutet ein australisches Forschungsteam. Macadamia-Bäume wuchsen ursprünglich nur im Osten von Australien. Im 19. Jahrhundert brachte ein Offizier der US Navy einen Sack Nüsse nach Hawaii mit. Im Garten seines Bruders in Honolulu wuchsen daraus sechs Bäume. Heute ist Hawaii eines der großen Exportländer von Macadamia-Nüssen. Dabei werden die Bäume nicht über Samen vermehrt, sondern sozusagen geklont.

Das Forschungsteam hat DNA-Proben von australischen Macadamia-Bäumen und welchen aus Hawaii gesammelt. Im Vergleich kam raus, dass alle hawaianischen Bäume große Übereinstimmungen hatten mit zwei Baumgruppen nahe Gympie. Dort hatte auch der Navy-Offizier gesammelt. Die Wissenschaftler schreiben, dass es wahrscheinlich sogar nur ein Baum ist, von dem alle Macadamias in Hawaii abstammen. Vielleicht steht er sogar noch - sie haben ihn aber noch nicht gefunden.