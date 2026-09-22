In Madagaskar leben in den dichten Wäldern Lemuren, die singen können: die Indris. Und das machen sie ähnlich wie professionelle Opernsänger.

Ein Team um einen italienischen Verhaltensbiologen hat den ungewöhnlichen Gesang der Primaten gefilmt und ausgewertet. Mit einer Software untersuchte es, wie weit die Lemuren ihr Maul öffneten. Es verglich die Daten mit der Tonhöhe. Dabei wurde klar, dass Lemuren genau wie Opernsänger den Mund weiter öffnen, wenn sie höhere Töne singen. Das ist eine bekannte Gesangstechnik (Formant Tuning), mit der die Stimme lauter wird und auch an Reichweite gewinnt.

Wenn Indris singen, dann klingt das wie eine Mischung aus Wehklagen und einer Sirene. Die Familienmitglieder bleiben so in Verbindung und stecken ihr Revier ab.