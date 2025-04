Wenn's um Verhütung geht, dann gibt es sehr viele Mittel für Frauen und nur sehr wenige für Männer.

Jetzt könnte aber eine neue, nicht-hormonelle Verhütung für Männer kommen. Daran arbeitet eine US-Firma Contraline seit mehreren Jahren - und dazu läuft auch eine klinische Studie in der 1. Phase.

Dieses Verhütungsmittel namens "Adam" besteht aus einem wasserlöslichen Hydrogel, das beim Mann in die Samenleiter eingesetzt wird. Dort blockiert das Gel den Spermientransport. In der klinischen Studie haben jetzt zwei Männer den Punkt erreicht, an dem sie das neue Verhütungsmittel seit zwei Jahren in sich tragen. Und laut der Firma konnte bisher weder Sperma im Ejakulat der Männer festgestellt werden noch gab es schwere Nebenwirkungen. Nach einer bestimmten Zeit soll sich das Hydrogel dann im Körper auflösen und die Fruchtbarkeit wiederherstellen.

Bis diese neue nicht-hormonelle Verhütung für den Mann wirklich zugelassen wird, müssen allerdings noch drei weitere klinische Studien-Phasen erfolgreich abgeschlossen werden. Laut der US-Firma soll die zweite Phase mit 30 bis 50 Teilnehmern dieses Jahr in Australien beginnen.