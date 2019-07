Das ist nicht nur Klischee, das zeigen zumindest auch Befragungen. Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik in Tübingen wollte wissen, was die Hirnforschung dazu sagt. Es hat sich insgesamt 61 Studien mit mehr als 1800 Probanden vorgenommen. In denen hatten sich die Teilnehmenden erotisches Material angeschaut, während Forschende ihre Hirnaktivät per Magnetresonanztomografie maßen. Das Ergebnis: Die Gehirne von Männern und Frauen reagierten ganz ähnlich auf pornografisches Material. Bei beiden Geschlechtern wurden Hirnregionen aktiv, die für das Empfinden von Liebe und Lust zuständig sind und eine Region, die wichtig für emotionale Bewertungen ist.

Auch zwischen hetero- und homosexuellen Teilnehmenden gab es keine Unterschiede. Für Aussagen zu Bisexuellen und Transgendern war das Datenmaterial in den untersuchten Studien nicht groß genug.