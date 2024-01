Neues Jahr, neues Ich: So könnte das Motto der Hammer-Koralle lauten.

Denn die wechselt jedes Jahr ihr Geschlecht. Und zwar nicht nur jede einzelne Koralle für sich, sondern immer gleich die ganze Kolonie. Das hat ein Forschungsteam nach eigenen Angaben vor der Küste von Taiwan beobachtet. Von 26 Kolonien wechselten drei Viertel jedes Jahr ihr Geschlecht - immer nach der Spermien- oder der Ei-Abgabe. Die restlichen Kolonien behielten ihr Geschlecht.

Vorteil bei der Partnersuche

Dass Korallen ihr Geschlecht ändern können, ist schon bekannt. Aber nicht, dass eine Art das jedes Jahr macht. Die Forschenden vermuten, dass die Hammer-Korallen so ihre Fortpflanzungschancen erhöhen. Weil sie immer am gleichen Ort festsitzen, können sie nicht aktiv nach Partnern suchen. Durch den jährlichen Wechsel des Geschlechts erhöht sich die Chance, dass abgegebene Spermien Eizellen finden und umgekehrt - weil dann zumindest in jedem zweiten Jahr das Geschlecht zu dem einer Nachbarkolonie passt.

Hammer-Korallen laichen in einer Nacht im Jahr - Eier und Spermien finden sich im Wasser. Aus ihnen wachsen neue Korallen.

Die Studie wurde vorab auf einem Preprint-Server veröffentlicht und ist noch nicht von unabhängigen Fachleuten begutachtet worden.