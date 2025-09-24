Psilocybin - das ist der Stoff in Magic Mushrooms, der ähnlich wie LSD wirkt.

Magic Mushrooms ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die als Drogen genutzt werden. Ein Team vom Leibniz Institut in Jena hat diese Pilze genauer untersucht. Dabei kam raus: Nicht alle psychoaktiven Pilze stellen Psilocybin auf die gleiche Weise her. Ausgangspunkt ist zwar immer die Aminosäure Tryptophan. Verschiedene Pilze nutzen dann aber unterschiedliche Enzyme und bilden daraus über verschiedene Zwischenprodukte am Ende Psilocybin.

Im Laufe der Evolution haben Pilze die Herstellung von Psilocybin mindestens zwei Mal entwickelt. Der Stoff muss also einen Vorteil für die Pilze bringen. Nur weiß aktuell noch niemand, wofür genau die Pilze Psilocybin brauchen. Diskutiert wird, ob der Stoff Fressfeinde abschrecken soll.