Magic Mushrooms sind nicht so magic wie sie vielleicht klingen - davor warnt ein Forschungsetam aus den USA.

Als Magic Mushrooms werden verschiedene Pilzsorten bezeichnet, die natürliche Rauschsubstanzen enthalten. Verkauft werden diese Zauberpilze zum Beispiel als Weingummi oder Schokoprodukte. Das Forschungsteam hat zwölf solcher Produkte aus dem US-Schwarzmarkt untersucht. Tatsächlich enthielt keines die natürlichen Rauschsubstanzen Psilocybin und Muscimol. Dafür aber neben Koffein, Hanf- und Kava-Extrakten künstlich hergestellte Rauschsubstanzen.

Die Forschenden warnen, dass diese Substanzen gefährlich sein können und bis jetzt noch nicht erforscht sind.

In den USA, aber auch in Deutschland fallen Magic Mushrooms unter das Betäubungsmittelgesetz und sind illegal. Allerdings laufen Untersuchungen, ob sie in Zukunft als Medikament zum Beispiel bei schweren Depressionen eingesetzt werden könnten. Eine Klinik in Mannheim hat dafür vor Kurzem eine Ausnahmegenehmigung bekommen.