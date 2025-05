Der östliche Zipfel von Afrika bricht allmählich auseinander - und zwar entlang des Ostafrikanischen Grabens.

Das ist eine tiefe Kerbe, die von Vulkanen gesäumt wird. Diese Vulkangebiete liegen relativ weit auseinander - deshalb war bisher unklar, woher das ganze Magma kommt. Dazu gab's diverse Theorien. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam Proben aus verschiedenen ostafrikanischen Vulkangebieten genommen und verglichen.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Geophysical Research Letters, dass das vulkanische Gestein aus einer gemeinsamen Quelle stammen muss - und zwar ziemlich weit unten. Dort, an der Grenze des Erdkerns, beginnt offenbar ein riesiger Magma-Aufstrom und transportiert uralte Schmelzen an die Oberfläche. Laut den Forschenden treibt dieser riesige heiße Klumpen Magma nach und nach die Erdplatten in Ostafrika auseinander.