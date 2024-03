Mammuts wieder zum Leben erwecken.

Das ist das Ziel eines US-Startups. Schon in drei Jahren soll es so weit sein. Die Idee dabei: Mammutgene werden in Elefantenzellen gebracht. Und ein Elefant bringt dann das erste wiederbelebte Mammut zur Welt.

Jetzt gibt es einen Teilerfolg bei dem Projekt: Zum ersten Mal haben US-Forschende induzierte pluripotente Stammzellen von einem Elefanten hergestellt. Diese besonderen Stammzellen können sich in alle möglichen anderen Zellen entwickeln. Ohne diese Zellen, wäre das gesamte Projekt wahrscheinlich gescheitert.

Von vielen anderen Tierarten und auch vom Menschen sind pluripotente Stammzellen schon früher gezüchtet worden. Forschende hoffen damit irgendwann zum Beispiel Parkinson zu heilen. Allerdings zeigen Tierversuche Nebenwirkungen wie Krebs. Deshalb werden induzierte pluripotente Stammzellen aktuell nur in der Grundlagen-Forschung eingesetzt.