Schnell gestartet, aber dann auf einmal geht es beim Marathon nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit voran. Läuferinnen und Läufer nennen dieses Phänomen „Hitting the Wall“.

Männer trifft der plötzliche Leistungseinbruch doppelt so häufig wie Frauen. Das zeigt eine Studie im Fachblatt Scientific Reports. Die hat die Daten von über 850.000 Läufen beim Berlin-Marathon ausgewertet.

Der Einbruch erwischt überraschenderweise sogar besonders oft die sehr schnellen und erfahrenen Männer. Ein Grund ist vermutlich, dass Männer das Rennen zu schnell angehen und ihr Pulver früh verschießen. Außerdem verbraucht der weibliche Körper seine Energiereserven beim Laufen offenbar einfach schonender.

Männer können aber auch etwas tun, damit der Leistungseinbruch unwahrscheinlicher wird. Nämlich es insgesamt ruhiger angehen und so die Kräfte besser einteilen.