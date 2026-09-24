Raibo hat einen neuen Marathonrekord aufgestellt.

Nein, es gibt keine neue Bestzeit - aber eine neue Best-Akkuleistung. Denn Raibo 2 ist ein vierbeiniger Roboter und dass er die 42 Marathon-Kilometer überhaupt beenden konnte, ist laut seinem Entwicklungsteam schon etwas Besonderes. Im Fachmagazin Nature schreibt es, dass das außerhalb eines Labors bis jetzt noch keinem solchen Roboter gelungen ist.

Der Akku hielt die ganzen 4 Stunden und 19 Minuten, die Raibo 2 zusammen mit dem Forschungsteam in der südkoreanischen Stadt Sangju unterwegs war. Am Ende war noch Ladung für etwa einen Halbmarathon übrig.

Der Roboter sieht ein bisschen aus wie ein Hund ohne Kopf. Durch seine vier Beine könnte er gut auch in schwierigem Gelände wie Bergen eingesetzt werden. Allerdings kosten solche Beine im Gegensatz zu zum Beispiel Rollen relativ viel Energie. Je besser die Akkuleistung, desto höher wird sein Bewegungsradius und umso größer mögliche Einsatzgebiete, zum Beispiel für Lieferungen oder Rettungseinsätze.