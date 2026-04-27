Beim Marathon in London hat es einen neuen Weltrekord gegeben:

Der Kenianer Sabastian Sawe ist als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen.

Er brauchte für die knapp 42,2 Kilometer eine Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden. Damit war er über eine Minute schneller als sein Landsmann Kelvin Kiptum: Der lief den Marathon 2023 in Chicago in 2 Stunden und 35 Sekunden.

Im Oktober 2019 war Eliud Kipchoge in Wien die Distanz in einer Stunde 59 und 40 Sekunden gelaufen - damals allerdings unter Laborbedingungen. Deshalb fand die Zeit keinen Eintrag in die offiziellen Ergebnislisten.

Auf dem zweiten und dritten Platz in London landeten Yomif Kejelcha aus Äthiopien und Jacop Kiplimo aus Uganda. Auch sie unterboten den alten Weltrekord.