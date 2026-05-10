Der Ärzteverband Marburger Bund ist dafür, dass in Supermärkten, Tankstellen und Kiosken kein hochprozentiger Alkohol mehr verkauft werden darf.

Der Verband hat das auf seiner Hauptversammlung gefordert. Alkohol soll es nur noch an lizenzierte Stellen oder in speziellen Shops geben. Die Ärzte und Ärztinnen sagen, dass der Alkoholkonsum zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken gehört - und dass besonders junge Menschen besser geschützt werden müssten.

Der Marburger Bund unterstützt auch die Pläne des Bundesfamilienministeriums, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche abzuschaffen. Bisher ist es erlaubt, Bier, Wein und Sekt auch an 14-Jährige zu verkaufen, solange die Eltern dabei sind.