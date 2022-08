"Ich esse nichts, was ein Gesicht hat!" - so geht es offenbar vielen Menschen, und zwar nicht nur, wenn sie vegetarisch oder vegan leben.

Denn eine Studie der Uni Innsbruck zeigt, dass wir zwar gerne vermenschlichte Lebensmittel kaufen, wie Lebkuchenmänner oder Schokolinsen mit Gesicht. Aber gegessen werden diese Produkte dann nur ungern. Warum und wann das so ist, hat sich ein Forscher der Uni Innsbruck angeschaut. Er schreibt in einem Fachmagazin, dass besonders bei Werbung und Design von Lebensmitteln gerne das Prinzip Anthropomorphismus eingesetzt wird - also das Zuschreiben menschlicher Eigenschaften.

Der Forscher hat verschiedene Befragungen und Experimente in den USA und in Österreich gemacht. Er kommt zu dem Ergebnis, dass manche Teilnehmende solche Produkte mit Gesicht ungern essen, weil sie den Produkten unbewusst die Fähigkeit zuschreiben, dass sie Schmerzen fühlen können.