Finnland will mehr Touris anziehen und lädt deshalb in einer Marketing-Aktion zum Essen ein.

Die Tourismusbehörde des skandinavischen Landes schreibt, dass jeder und jede zwar die italienische oder auch chinesische Küche kennen - aber aus der finnischen Küche können die wenigsten auch nur ein Gericht nennen. Deshalb hat sie für die verschiedenen Landesregionen offizielle Tasting Menus entwickelt.

Essenstest mit Kurzurlaub

Jetzt werden 16 Touris gesucht, die diese Menüs probieren sollen inklusive einem gratis Kurzurlaub in Finnland. Bewerben kann man sich dafür online - allerdings muss man auch auf Social Media posten, warum man was Finnisches essen möchte.

Was es in Finnland so gibt

Die finnische Küche ist ähnlich zur russischen und schwedischen Küche. Es gibt viel Fisch, Kartoffeln und Wild, wie Rentier oder Elch.

2017 wurde bei einer öffentlichen Abstimmung Roggenbrot zum Nationalgericht gewählt.