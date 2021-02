Seitdem gibt es Beschwerden, dass man sein Gegenüber durch die Maske nicht so gut verstehen kann. Forschende aus den USA sagen jetzt aber: Die Menschen haben sich wahrscheinlich inzwischen an das Sprechen und Verstehen auch mit Maske gewöhnt. Sie haben mehrere Testpersonen mit und ohne Maske einen Text auf Band sprechen lassen. Und zwar jeweils in einer natürlichen, lockeren Sprechweise, beim zweiten Mal sollten sie besonders klar und deutlich sprechen. Die Aufnahmen wurden noch mit Hintergrundgeräuschen angereichert, dann wurden sie rund 60 Testpersonen vorgespielt. Mit überraschendem Ergebnis: Bei der betont deutlichen Version konnten die Testleute die Aufnahme mit Maske sogar besser verstehen als die ohne. Und auch sonst beeinträchtigte die Maske das Verstehen nicht besonders. Die Forschenden schätzen, dass wir unsere Hör- und Sprechgewohnheiten sehr schnell an die neuen Rahmenbedingungen angepasst haben und mit Maske einfach deutlicher sprechen und intensiver zuhören.