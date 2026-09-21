Massentierhaltung ist aus vielen Gründen problematisch.

Einer davon: Über Mist und Gülle können sich in der Umwelt Antibiotika-Reste verbreiten, resistente Keime und auch Mikroplastik. Im Fachmagazin Agricultural Ecology and Environment schreibt ein Team: Mikroplastik könnte die Entstehung von Antibiotika-Resistenzen noch verstärken.

Es hat systematisch Forschungsergebnisse zu den Wechselwirkungen von Bakterien, Antibiotika und Mikroplastik ausgewertet. Ergebnis: Das Mikroplastik könnte die perfekte Location für eine große Bakterienparty bilden. Viele Bakterien auf engem Raum können ihre Resistenzgene einfach austauschen, Antibiotikareste aus den Ställen wirken dabei wie wie zusätzlicher Treibstoff.

Die Forschenden sagen: Bis jetzt ist das eher Theorie. Um zu überprüfen, ob es da wirklich einen direkten Zusammenhang gibt, müssen jetzt konkrete Experimente gemacht werden.