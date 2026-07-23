Bio-Kokosfolie ersetzt Plastik

Viel Plastik, das wir täglich verwenden, lässt sich vermeiden - zum Beispiel, wenn wir unverpackt kaufen oder auf Papier setzen.

Allerdings hat Plastik auch gute Eigenschaften, wie etwa Lebensmittel frisch zu halten. Als Ersatz dafür wird an neuartigen Materialen geforscht, die das auch können. Jetzt hat ein Forschungs-Team aus Indonesien eine künstliche Folie erfunden, die biologisch abbaubar ist und trotzdem gut abdichtet. Dazu haben die Forschenden herkömmliche Bioplastikfolie (PLA) verändert, unter anderem mit einer Schicht aus Zellulose. Die entstand nicht, wie sonst üblich, aus Holz, sondern aus fermentiertem Kokoswasser (nata de coco), das zu einer Art Gelee wird.

Das so entwickelte Material ist stabil genug und luftdicht und eignet sich deshalb auch, um Gemüse zu verpacken. Zugleich zerfällt es aber in der Natur wieder - anders als Plastik, das dort Jahrzehnte lang liegenbleibt.

Die Studie ist online veröffentlicht im Fachmagazin ASEAN Journal for Science and Engineering in Materials.