Dieses neue Material könnte das bisher widerstandsfähigste der Welt sein.

An der Uni Bristol in Großbritannien haben Forschende ein Material entwickelt, das nicht nur extrem hart ist, sondern bei ultrakalten Temperaturen noch stabiler wird. Normalerweise werden die meisten Materialien bei Kälte spröder - dann nimmt ihre Biegsamkeit ab und sie zerbrechen und reißen leichter. Doch das neue Material gewinnt sogar noch an Widerstandsfähigkeit dazu, wenn es bei minus 253 Grad von flüssigem Helium umgeben ist. Die Forschenden berichten im Fachmagazin Science, dass das Material eine einfache Metalllegierung ist aus Chrom, Kobalt und Nickel. Dabei sind die einzelnen Metalle zu fast gleichen Anteilen enthalten.

Wie widerstandsfähig ein Material ist, hängt ab von seiner Kristallstruktur: Darin sollten die Bindungen zwischen Atomen möglichst gut Druck standhalten und gleichzeitig verhindern, dass sich Risse ausbreiten. Offenbar laufen in dem neuen Material nacheinander drei Prozesse im Kristallgitter ab, die dazu beitragen, dass es besonders stabil bleibt.