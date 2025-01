Materialforschende interessieren sich aber noch aus einem anderen Grund dafür. Oder besser gesagt für das Material Cordierit, aus dem viele Pizzasteine sind. Das verhält sich nämlich gegen die Hitze-Regeln. Normalerweise dehnen sich alle Materialien aus, wenn sie erhitzt werden. Die Atome kommen dann so richtig in Bewegung und brauchen mehr Platz. Cordierit gehört zu einer Gruppe, bei der sich die Atome aber trotzdem kaum ausdehnen. Im Fachmagazin Matter schreibt ein Forschungsteam, warum das wohl so ist. Bei richtig hohen Temperaturen dehnen sich auch die Atome des Cordierits aus - aber es werden im Kristallgitter auch Gelenke aktiv, die das Gitter zum Teil zusammenziehen. Das hebt die Ausdehnung durch die aktiveren Atome teilweise wieder auf. Das Ergebnis ist, dass sich Cordierit auch bei hohen Temperaturen kaum ausdehnt.

Das macht nicht nur Pizzasteine robust und feuerfest - auch als Baumaterial ist Cordierit interessant, zum Beispiel für Autos oder Elektronik. Bei Temperaturschwankungen gibt es weniger Spannung und Risse.

https://www.cell.com/matter/abstract/S2590-2385(24)00636-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590238524006362%3Fshowall%3Dtrue