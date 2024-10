Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Bei so großen Zahlen hat der 36-Jährige das natürlich nicht im Kopf durchgerechnet, sondern die Cloud-Rechenpower genutzt - von Computern in 17 Ländern. Dahinter steht ein Freiwilligen-Projekt, dessen Software sich jeder auf den eigenen Rechner laden kann. Der Kalifornier beteiligt sich seit rund einem Jahr an dem Projekt. Er hat dabei seine Erfahrungen aus einem Job bei einem Grafikkarten-Hersteller eingebracht. Denn moderne Grafikprozessoren liefern extrem viel Rechenpower, und die geht inzwischen in die Cloud ein, mit der die Freiwilligen nach neuen und immer größeren Primzahlen suchen.