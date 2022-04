Die beste Methode, um Milch im Kaffee zu verteilen, ist mit einem Löffel umzurühren. Dabei entsteht eine Strömung, die die Milch sehr schnell verteilt. In der Physik bezeichnet man das als turbulentes Mischen - das ließ sich bisher aber nicht berechnen.

Ein Team aus Deutschland und den USA hat jetzt eine Formel vorgelegt, mit der das gelingen kann. Die Forschenden beobachteten bei ihren Versuchen kleine Ringe, die Rauchringen ähneln. Sie beobachteten, dass diese Ringe bestimmten statistischen Regeln folgen, wenn sie sich zum Beispiel in Luft oder Wasser scheinbar auflösen. Dabei zerlegen sie sich in einzelne Stränge, die sich immer weiter auffalten, bis sie an ein verheddertes Wollknäuel erinnern.

Die neu entwickelte Formel könnte in der Zukunft helfen, Mischungen in der Umwelt besser zu verstehen und mathematisch zu modellieren.