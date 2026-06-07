Der KI-Konzern OpenAI will wohl den Chatbot ChatGPT stark verändern.

Das schreibt die Financial Times (der Artikel ist hinter einer Paywall). ChatGPT soll laut dem Bericht stärker zu einer Programmier-Anwendung werden und über KI-Agenten automatisierte Aufgaben erledigen. Damit soll der Dienst attraktiver für Geschäftskunden werden, die für ChatGPT Geld zahlen. Bisher nutzen die meisten Leute die kostenlose Version. Die Financial Times hat die Informationen von Mitarbeitenden, OpenAI hat die Umstellung noch nicht offiziell bestätigt. Die Mitarbeitenden sagen, dass OpenAI keine Zukunft mehr sieht für reinen Chat.

OpenAI steht wirtschaftlich unter Druck, vor allem wegen der Konkurrenz durch das Unternehmen Anthropic, das von OpenAI-Aussteigern gegründet wurde. Deren Chatbot heißt Claude und der hat schon viele Programmier-Optionen. Über OpenAI und Anthropic gibt es auch gerade einen Deutschlandfunk-Podcast, er heißt ”Die OpenAI Story”.