Lange Zeit gehörte für die meisten Haushalte eine Zeitung zum Frühstück wie der Kaffee.

Doch das hat sich geändert. Die Zahl der Menschen, die Zeitung beziehungsweise Nachrichten auf Papier lesen, sinkt immer weiter. Wie lange wird es also noch gedruckte Zeitungen geben?

Eine Umfrage in Verlagshäusern zeigt: Eine Mehrheit der Chefs dort glaubt, dass es innerhalb der nächsten 15 Jahre keine Papier-Zeitungen mehr geben wird. Das sagen 59 Prozent. Mehr als ein Drittel erwartet diese Entwicklung noch früher: nämlich in den kommenden zehn Jahren.

Die Trendumfrage des Verlegerverbands BDZV zeigt außerdem, dass die Medienhäuser darauf setzen, dass sie ihre Kosten durch digitale Angebote decken können. 68 Prozent der Befragten glauben, dass das in den nächsten fünf Jahren klappt. Dann sollen deutlich mehr E-Paper und digitale Plus-Abos verkauft werden als heute. Fast alle Verlage schauen außerdem positiv auf KI und sagen, dass sie dadurch effizienter werden, an Qualität gewinnen und Kosten sparen können.

Für die Studie hat eine Unternehmensberatung Geschäftsführungen in 94 Verlagshäusern befragt.