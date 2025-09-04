Seid ihr schonmal auf Falschnachrichten reingefallen? Da seid ihr nicht die einzigen.

Eine Umfrage der IU Internationalen Hochschule in Erfurt mit 2.000 Teilnehmenden hat ergeben: Jeder und jede Dritte hat schonmal Meldungen zu politischen Themen geglaubt, die sich später als Fake News rausgestellt haben. Jeder Siebte hat auf dieser Basis eine fehlgeleitete Wahlentscheidung getroffen und viele haben sich wegen Falschnachrichten schonmal mit anderen gestritten. Betroffen waren vor allem Menschen unter 30. Laut der Studienleiterin kommen junge Leute häufiger mit Falschnachrichten in Kontakt, weil sie sich mehr auf Social Media über Politik informieren.

Die Studienleiterin sagt, in letzter Zeit gab es immer mehr Versuche, Fake News zu verbreiten, auch von Staaten. Dadurch gehe das Vertrauen in Medien insgesamt verloren. Gleichzeitig checken inzwischen aber auch viele Menschen gegen, ob Nachrichtenmeldungen wahr sind.



