Gut gelaunte Menschen, die zusammen Alkohol trinken oder Hollywoodikonen, die Zigaretten rauchen - was Medien zeigen, kann unser Verhalten beeinflussen.

Wie sehr, das zeigt offenbar eine Studie zum Rauchen in Ostdeutschland. Im Journal of Health Economics berichten die beiden Forscher: Zu DDR-Zeiten rauchten dort deutlich weniger Frauen als im Westen. Rauchende Frauen waren gesellschaftlich weniger akzeptiert.

Mit der Wende änderte sich das und möglicherweise spielte dabei das Westfernsehen eine Rolle. Denn dort wurden Frauen öfter beim Rauchen gezeigt als im DDR-Fernsehen. Und Umfragedaten zeigen: Dort, wo man auch zu DDR-Zeiten schon Westfernsehen gucken konnte, rauchten später auch mehr Frauen. 2002 waren es knapp zehn Prozent mehr als in den Gebieten ohne Westfernsehen. Bei Männern gab es keine Unterschiede.



