Grundsätzlich haben junge Menschen ein Interesse an Politik und Nachrichten - sie wollen sich eine Meinung bilden.

Dabei informieren sich immer mehr von ihnen aus nicht-journalistischen Quellen und orientieren sich an einzelnen Persönlichkeiten. Das heißt: Der Einfluss von Influencerinnen und Influencern nimmt zu. Das haben Forschende des Leibniz-Instituts für Medienforschung untersucht. Sie haben mehr als 130 Studien zum Medienkonsum junger Menschen zwischen 14 und 24 Jahren neu ausgewertet. Von den Jugendlichen, die kaum klassische Medien nutzten, hat etwa die Hälfte gesagt: Ja, Influencerinnen und Influencer prägen meine Meinung.

Die Forschenden raten journalistischen Medien und Bildungsangeboten deshalb, junge Menschen differenziert anzusprechen. Wichtig sei dabei, ihnen Orientierung und das Gefühl von Zugehörigkeit zu bieten.