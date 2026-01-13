Online-Shoppen und dadurch Zeit und Stress sparen? Das funktioniert möglicherweise schlechter, als wir denken.

Eine Studie der Aalto-Universität in Finnland zeigt nämlich, dass nicht nur Social Media unser Wohlbefinden eher belastet als fördert, sondern auch Online-Shopping. Menschen, die online eher Nachrichten lesen oder Mails checken, berichten von deutlich weniger Stress. Die Forschenden haben für ihre Untersuchung das Nutzungsverhalten von 1.500 Leuten in Deutschland sieben Monate lang getrackt.

Besonders bei Frauen und bei Menschen, die im Alltag stark unter Druck stehen, wirkt sich intensive Online-Nutzung wie Social Media oder Online-Shopping negativ aus. Unklar ist noch, ob die Leute aus Stress scrollen und shoppen oder ob sie durch das Shoppen und Scrollen gestresst werden. Da, sagen die Forschenden, braucht es weitere Forschung, um das Henne-Ei-Problem zu klären.



