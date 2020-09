Was gegen Magersucht helfen könnte

Magersucht - Anorexia nervosa - kann lebensgefährlich sein. Die Betroffenen, und das sind vor allem Mädchen und Frauen, haben ein krankhaftes Bedürfnis danach, dünn zu sein und nichts zu essen.

Forschende suchen nach einem Medikament, das den Betroffenen helfen könnte. Wissenschaftlerinnen und Wissenschafler der Unis Zürich und Duisburg-Essen melden jetzt, dass sie in einem Test Erfolge hatten.

Sie haben drei schwer an Magersucht erkrankten Frauen das Medikament Metreleptin gegeben, das den so genannten Leptin-Spiegel wieder ins Lot bringen soll. Leptin ist ein Hormon und spielt eine Rolle beim Hungergefühl.

Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass das Medikament allen drei Frauen gegen die mit der Magersucht verbundene Depression geholfen habe. Sie konnten sich besser konzentrieren und entwickelten wieder Interesse an ihrer Umwelt. Zwei der drei Patientinnen dachten auch weniger an Essen und ihr Körpergewicht.

Für die Forschenden ist das ein großer Erfolg. Sie sagen allerdings, dass erst größere Studien zeigen, ob das Medikament wirklich gegen Magersucht angewendet werden kann.