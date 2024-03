Die DNA enthält unsere Gene. Dabei geht es um die Reihenfolge von vier Basen. Wie Buchstaben schreiben sie den genetischen Code fest.

An der Uni Köln haben zwei Biochemikerinnen jetzt TNA entwickelt. Das steht für Threonukleinsäure und ist eine künstliche DNA-Form mit sechs statt vier Basen. Im Gegensatz zu fremder DNA, können unsere Körperzellen TNA nicht erkennen und deshalb auch nicht abbauen. Das wäre zum Beispiel von Vorteil, wenn TNA als Medikament eingesetzt wird, weil es dann länger wirken kann als DNA.

Die beiden Biochemikerinnen hoffen, dass sie mit neuen, künstlichen DNA-Formen neue Medikamente entwickeln können. Aber TNA könnte Medikamente auch an ihren Zielort bringen - wie ein Paketlabel könnte sie an Medikamente angehängt werden und sie in Zellen schleusen.