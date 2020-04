Die halluzinogenen Pilze werden in den USA schon von Ärzten eingesetzt, um psychische Erkrankungen wie Depressionen zu behandeln. Der Wirkstoff Psilocybin hat aber ein ähnliches Problem wie Cannabis: Er ist oft illegal.

Trotzdem überlegen Forschende, wie der Wirkstoff am besten hergestellt werden könnte, wenn er offiziell als Arzneimittel zugelassen wird. Den Wirkstoff aus den Magic Mushrooms selbst zu entnehmen ist nämlich ziemlich aufwendig. Deshalb sind Forschende aus Dänemark auf Hefe gekommen. Auch Hefe ist ein Pilz, und zum Beispiel durch die Bier-Produktion bestens erprobt. Das nötige Molekül kann in der Hefe einfach herangezüchtet werden. Noch haben die Forschenden aber Probleme mit der Ausbeute. In größerem Umfang lässt sich der Magic-Mushroom-Wirkstoff noch nicht effektiv in Hefe herstellen.