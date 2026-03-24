Social-Media-Influencer sind sehr erfolgreich - und ihr Publikum vertraut ihnen oft stark. Das kann gefährlich werden, wenn es um Medikamente geht.

Ein Forschungsteam hat sich die Studienlage zu dem Thema angeschaut und im Fachjournal Jama Network Open zusammengefasst. Es gibt noch nicht viele Studien, aber die Forschenden sehen eine große Gefahr für Falschinformationen. So hat eine bekannte Influencerin mit Infos für ein Migräne-Medikament geworben, die sich nachher als falsch erwiesen. Wegen der gefühlten großen Nähe schauen Fans aber wenig kritisch auf ihre Social-Media-Helden. Und übersehen dann auch die finanziellen Interessen im Hintergrund.

Das Studienteam fordert: Es sollte mehr Kontrolle von Influencer-Aktivitäten zu verschreibungspflichtigen Medikamenten geben. Und mehr digitale Aufklärung fürs Publikum.