Medikamente werden immer besser - doch ohne die passenden Tests zur Diagnose bringen sie nicht viel.

Denn wenn gar nicht getestet wurde, ob jemand wirklich Krankheit X hat, bekommen Kranke vielleicht ein hochwertiges, aber falsches Medikament verschrieben. Manche Medikamente schlagen auch nicht bei allen Menschen an, auch da ist es sinnvoll, vorher zu testen.

Nur wenige Leute bei Tests

Doch gerade bei der Entwicklung dieser Tests sehen Fachleute im Fachjournal Science zu wenig Fortschritt. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung hat so gut wie gar keinen Zugang zu den Tests. In reicheren Ländern wie den USA deckt die Krankenversicherung oft nur die Kosten der Medikamente ab, aber nicht die der Tests - die auch teuer sein können.

Die Forschenden meinen, dass sich im Gesundheitssystem auf mehreren Ebenen was ändern muss, damit Diagnose-Tests endlich den Wert bekommen, den sie haben: Bei den Herstellern, bei den Zulassungsbehörden und bei der Krankenversicherung.