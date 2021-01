E-Zigaretten schädigen wohl die Darmschleimhaut

Dass E-Zigaretten keineswegs eine gesunde Alternative zu Tabakzigaretten sind, ist ja schon länger bekannt.

Jetzt haben Forschende aus den USA Hinweise darauf gefunden, dass E-Zigaretten auch schlecht für den Darm und damit für das gesamte Immunsystem sind. Offenbar entstehen beim Erhitzen von zwei Substanzen, die häufig in Liquids für E-Zigaretten verwendet werden, schädliche Chemikalien. Und die verursachen kleine Löcher und Entzündungen in der Darmschleimhaut. Das haben die Forschenden in Laborversuchen mit menschlichen Darm-Zellen herausgefunden und dann an Mäusen überprüft. Die Zellen in der Darmschleimhaut verhindern in gesundem Zustand, dass Keime und andere Schadstoffe in die Blutbahn gelangen. Wenn die Zellschicht nicht mehr intakt ist, kann das laut den Forschenden eine Vielzahl von Krankheiten zur Folge haben, von Reizdarm über Demenz bis hin zu Arthrose und Krebs.

Die Fachleute fordern, dass es strengere Richtlinien für die Verwendung bestimmter Substanzen in E-Zigaretten-Liquids geben muss.