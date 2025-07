In der Medizin kommt KI immer öfter zum Einsatz, meistens als Assistenz für menschliche Fachleute.

Jetzt hat ein KI-gestützter Roboter zum ersten Mal selbständig und ohne menschliche Hilfe eine Gallenblasen-Operation an einem lebensechten Modell durchgeführt. Das Besondere an dem Roboter: Die KI dahinter ist lernfähig und kann ihre Fähigkeiten weiterentwickeln - ähnlich wie Ärztinnen und Ärzte am Anfang ihrer Ausbildung.

Die KI wurde zuerst mit Videos von Gallenblasen-OPs trainiert, später lernte sie die einzelnen Schritte der OP an lebensechten Modellen: zum Beispiel Teile der Gallenblase richtig zu identifizieren oder das Skalpell an der richtigen Stelle anzu setzen. Durch Feedback des Entwicklungsteams wurde der Roboter immer genauer. Das Team schreibt im Fachjournal Science Robotics: Inzwischen sind die OP-Ergebnisse des Roboters genauso gut wie die von erfahrenen Chirurginnen oder Chirurgen. Bis man ihn an echten Menschen testen kann, werde es aber noch dauern.