Schon eine Dosis von Magic Mushrooms kann offenbar unser Gehirn nachhaltig verändern.

Das berichtet ein Forschungsteam im Fachmagazin Nature Communications. Konkret geht's um den halluzinogenen Stoff Psilocybin, der in diesen Pilzen steckt. Die Forschenden wollten rausfinden, was dadurch im menschlichen Gehirn passiert. Dafür haben sie Tests mit rund 30 Freiwilligen gemacht. Die hatten vorher nie bewusstseinsverändernde Drogen genommen.

Sie bekamen unter kontrollierten Bedingungen eine hohe Dosis Psilocybin: 25 Milligramm. Dadurch wurde ihre Hirnaktivität chaotischer - vor allem während des Trips, aber auch noch Wochen später. Gleichzeitig fühlten sich die Freiwilligen besser als vorher, waren optimistischer und hatten den Eindruck, gut mit Problemen umgehen zu können.

Die Forschenden sagen: Das Pilzgift scheint festgefahrene Muster der Hirnaktivität aufzulockern und Menschen zu neuen Einsichten zu bringen. Das erklärt vielleicht, warum Psilocybin bei psychischen Erkrankungen helfen kann.