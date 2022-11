Ein israelisches Unternehmen will einen Schwangerschaftstest auf den Markt bringen, der über Speichel funktioniert - statt über Urin.

Bisher muss man dazu auf einen Test pinkeln. Jetzt soll es reichen, ein saugfähiges Stäbchen in den Mund und dann in den Testbehälter zu stecken. Dann soll innerhalb von Minuten das Ergebnis "schwanger" oder "nicht schwanger" angezeigt werden.

Ergebnis innerhalb von Minuten

Der Hersteller verspricht eine Genauigkeit von über 95 Prozent. Der speichelbasierte Schwangerschaftstest soll in Europa nächstes Jahr auf den Markt kommen und ähnlich viel kosten wie die bisherigen Urintests.

Die Hersteller dieser Tests für zu Hause versprechen oft, dass sie schon sehr früh eine Schwangerschaft anzeigen können. Wissenschaftliche Ãśberprüfungen der Heimtests zeigen aber, dass sie nicht immer so genau sind. Wer wirklich sicher sein will, sollte in die Frauenarztpraxis.