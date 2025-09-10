Bei einem Knochenbruch brauchen wir Geduld. Denn bis zum Beispiel ein gebrochener Arm wieder zusammengewachsen ist, dauert es.

Forschende haben jetzt aber wohl eine Methode gefunden, wie das schneller gehen könnte. Mit einer Art Implantat, das biologisch abbaubar ist. Das könnte vor allem bei komplizierteren Brüchen eingesetzt werden, wenn ohnehin operiert wird.

Das Team hat herausgefunden, dass eine Kombination von Magnesium und Glutamin zusammen mit Zitronensäure beim Knochenwachstum hilft. Die Moleküle kommen ohnehin im Körper und auch in der Nahrung vor. Direkt an der Stelle des Knochenbruchs wirken sie wohl besonders gut, denn sie erhöhen den Energiestoffwechsel in der Zelle und so wachsen die Knochen schneller. Die Forschenden haben ihr Implantat an Ratten mit einer Schädelverletzung getestet. Die heilte mit dem Implantat deutlich schneller. Das Team hat die Erfindung schon mal als Patent angemeldet. Wann sie es an Menschen ausprobieren wollen, ist nicht bekannt.

Die Studie ist im Fachmagazin Science Advances erschienen.