Die Notaufnahmen vieler Krankenhäuser in Deutschland gelten als überlastet.

Oft gibt es zu wenig Personal für zu viele Patientinnen und Patienten. Etwas Entlastung könnte eine Messstation mit Selbstbedienung bringen, die zurzeit an der Uniklinik in Kiel getestet wird.

Wer dort in die Notaufnahme kommt, kann in einer Kabine mit Touchscreen selbständig wichtige Körperwerte erfassen lassen. Gemessen werden Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz, Temperatur und Gewicht. Das Ganze passiert automatisiert und soll das Notfallpflegepersonal entlasten. Auch die Ärztinnen und Ärzte sollen nach dem ersten Check in der Kabine schneller über den Zustand einer Person entscheiden können. Denn die Messstation überträgt die erhobenen Werte direkt in das IT-System der Kieler Klinik.

Und keine Sorge: Bevor es in die Kabine geht, entscheidet immer noch ein Mensch, ob es einem Patienten dafür gut genug geht.