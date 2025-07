"Ich hab Halsweh, sollte ich zum Arzt gehen?" Nach solchen medizinischen Ratschlägen werden KI-Chatbots immer öfter gefragt.

Ob die Antwort ja oder nein lautet, machen manche KI-Modelle aber offenbar häufig davon abhängig, wer gefragt hat. Ein Team vom MIT in den USA hat vier KIs mit simulierten Gesundheitsanfragen in unterschiedlichen Sprachstilen getestet. Das Ergebnis: Wenn die Anfrage Schreibfehler enthielt, die für Nicht-Muttersprachler typisch sind, dann empfahl die KI häufiger, trotz Krankheitssymptomen zuhause zu bleiben. Auch wenn die Anfrage besonders emotional oder im Stil von Menschen mit Gesundheitsängsten geschrieben war, empfahl die KI seltener, einen Termin in der Arztpraxis zu machen. Das gleiche galt, wenn die Anfage von Frauen oder nicht-binären Personen kam.

Überprüft wurde das ganze an vier KI-Sprachmodellen: ChatGPT, zwei von Metas Llama-Modellen und das Palmyra-Med-Modell, das speziell für die Gesundheitsindustrie entwickelt worden ist. Die Studienleiterin warnt, davor, sich bei Gesundheitsfragen auf eine KI zu verlassen. Am Ende drohe eine medizinische Unterversorgung für bestimmte Gesellschaftsgruppen, wenn die Modelle nicht verbessert würden.