Ein Aufenthalt im Weltraum hat bei Menschen körperliche Folgen.

Das belegt jetzt noch mal eine neue Studie im Fachjournal Cell Stem Cell. Darin zeigte sich, dass die Blutstammzellen bei Astronautinnen und Astronauten schneller altern.

Sie werden anfälliger für DNA-Schäden und können nicht mehr so gut neue gesunde Zellen bilden. Das hat Folgen fürs Blut- und Immunsystem.

Auch Herzgewebe betroffen

Auch andere Studien haben schon gezeigt, dass ein Flug ins All Menschen biologisch schneller altern lässt, etwa beim Herzgewebe.

Das Gute ist: Die Alterungs-Effekte lassen sich nach der Rückkehr aus dem Weltraum teilweise wieder umkehren. Und wenn sich dafür neue Wege finden lassen, könnte das auch Menschen auf der Erde helfen.