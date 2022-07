Wie lässt es sich ohne Stress und menschenwürdig sterben?

Der Pflegereport des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK hat ergeben, dass mehr als die Hälfte aller Menschen in Pflegeheimen kurz vorm Tod nochmal in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut den Forschenden ist das bei jeder dritten sterbenden Person aber nicht mehr nötig und birgt nur Stress und andere Risiken. Eine Verlegung ins Krankenhaus am Lebensende könne beispielsweise zusätzlich das Denken, Erinnern und Wahrnehmen verschlechtern und erhöhe das Risiko für Infektionen und Stürze.

Auf Basis dieser Erkenntnisse fordert der Sozialverband VdK, sterbende Menschen besser zu versorgen. Der Verband schlägt vor, ein Netzwerk aus niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und aus Pflegediensten und -einrichtungen aufzubauen. Mit ihrer Versorgung könne ein unwürdiges Hin und Her zwischen Pflegeheim und Krankenhaus gestoppt werden. Und das Netzwerk könne auch Angehörige beraten, damit sie Sterbende einfacher und besser zuhause betreuen können.