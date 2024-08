Ein guter Arzt oder eine gute Ärztin hat nicht nur fachlich alles Wichtige drauf - sondern kann auch gut mit Patientinnen und Patienten umgehen.

Die Medizinische Fakultät an der Uni Heidelberg sagt: Soziale Kompetenz können wir zum Teil lernen, ist aber auch Begabung. Seit kurzem spielt das auch eine Rolle bei der Bewerbung für einen Studienplatz. In einem Fachmagazin stellt die Uni jetzt ihr Testverfahren vor, mit dem sie die sozialen Fähigkeiten beurteilt: Dabei müssen Bewerberinnen und Bewerber unter anderem schwierige Patientengespräche führen - mit Schauspielenden. Die sagen hinterher, wie gut sie sich betreut gefühlt haben. Außerdem bewerten Fachleute die Gespräche. Bei Tests mit Freiwilligen stimmten die Bewertungen von Fachleuten und den Schauspieler-Patienten in der Regel überein.

Die Uni Heidelberg setzt ihren Test seit dem letzten Wintersemester ein. Allerdings müssen Bewerberinnen und Bewerber zuerst zeigen, dass sie fachlich für das Medizin-Studium geeignet sind. Danach werden dann fünf Prozent der Studienplätze auch nach sozialer Kompetenz vergeben.