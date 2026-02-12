Wie oft am Tag furzt ihr eigentlich? Nachdem ihr die erste Irritation über die Frage überwunden habt, werden die meisten von euch darauf nicht so recht eine Antwort wissen.

Für gewisse medizinische Fragen ist die Info aber wichtig. Deshalb hat ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Maryland an einer normalen Unterhose einen kleinen Sensor befestigt, der Wasserstoffgas misst. Denn Wasserstoff kann an der Stelle ausschließlich von Bakterien in unserem Darm kommen.

Erste Messungen mit der smarten Unterhose zeigen, dass gesunde Erwachsene durchschnittlich 32 mal am Tag furzen, wobei die Spannweite sehr groß ist - von vier- bis 59-mal. Das ist etwa doppelt so häufig, wie in früheren Studien, wo man sich auf die Selbstauskunft der Testpersonen verlassen musste.

Die smarte Unterhose soll künftig zum Beispiel auch zeigen,wie schnell Darmbakterien auf bestimmte Nahrung reagieren. An der aktuellen Studie nahmen 38 Leute teil. Das Forschungsteam will mit hunderten Erwachsenen nun eine Art "Atlas menschlicher Blähungen" erstellen, um eine verlässliche Datenbasis zu schaffen - und sucht dafür Freiwillige.