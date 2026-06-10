Ein weißer Hai im Mittelmeer - der wurde jetzt vermutlich zum ersten Mal dort dokumentiert.

Tatsächlich kommen Weiße Haie auch natürlich im Mittelmeer vor, aber sie wurden bisher nur selten beobachtet und noch seltener dokumentiert. Die Bilder und Videos jetzt sind Tauchern von der NGO Healthy Seas zufällig gelungen - denn eigentlich wollten sie nur Geisternetze an einem Schiffswrack entfernen, in der Straße von Sizilien. Dabei schwamm ihnen der Raubfisch vor die Linse, begleitet von kleineren, gestreiften Fischen.

In der Wissenschaft ist relativ wenig bekannt über Weiße Haie im Mittelmeer und wie sie dort leben und verbreitet sind. Eine neuere Studie deutet darauf hin, dass vor der spanischen Küste ein Paarungsgebiet der Haie liegen könnte und auch ein Gebiet, in dem junge Weiße Haie aufwachsen. Allerdings ist ihr Bestand stark zurückgegangen und gilt als bedroht - auch, weil die Haie immer wieder in Fischernetzen hängen bleiben.



